¡ÖÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥µ¥¦¥¸¤Ø¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡ÖÁª¼êËÜ¿Í¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½DF¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Î¿·Å·ÃÏ¤ÏÃæÅì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSport¡Ù¤Ï22Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¡Ö¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤òÇäµÑ¸õÊä¤ËÀßÄê¡£Åö½é¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿°ÜÀÒ¶â5000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3500Ëü¥æ¡¼¥íÄøÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤âÇäµÑ¤Ë±þ¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØInterFootball¡Ù¤Ï23Æü¤Ë¡ÖÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡¢¥µ¥¦¥¸¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë°ÜÀÒ¤¬ÀÜ¶á¡Ä¸ò¾Ä¿ÊÅ¸¡¢Áª¼ê¤â°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬º£²Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥ß¥é¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Þ¤Ç¤â¤¬¤½¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡Ö¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¸ò¾Ä¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥ÖÂ¦¤È¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§Â¦¤Î´Ö¤Ç¸ò¾Ä¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¦¥¸¹Ô¤¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ØSport¡Ù¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤ÎµÞÀÜ¶á¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÎMF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°»²Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤òÇäµÑ¸õÊä¤ËÀßÄê¡£Åö½é¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿°ÜÀÒ¶â5000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3500Ëü¥æ¡¼¥íÄøÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤âÇäµÑ¤Ë±þ¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬º£²Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥ß¥é¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Þ¤Ç¤â¤¬¤½¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡Ö¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¸ò¾Ä¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥ÖÂ¦¤È¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§Â¦¤Î´Ö¤Ç¸ò¾Ä¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¦¥¸¹Ô¤¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ØSport¡Ù¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤ÎµÞÀÜ¶á¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÎMF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°»²Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô