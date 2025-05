◆東京｜誕生日・記念日向け！10000円以下の鮨・寿司ディナー&ランチ11選。誕生日プレート、ホールケーキも

◆東京|誕生日・記念日向け!10000円以下の鮨・ 寿司 ディナー& ランチ 11選。誕生日プレート、ホールケーキも画像: 天空の庭星のなる木ちょっと贅沢に誕生日や記念日をお祝いするなら、 寿司 がおすすめ。今回は、東京で楽しめる10000円以下の 寿司 ディナー& ランチ 11選を紹介。銀座・新宿の名店、飲み放題のお店、一流の味から愛らしいロール 寿司 までピックアップ! 特別な記念日はもちろん、気軽なお祝いにも使えるさまざまなお店が選べるので、パートナーや家族、友達など大切な人を誘って出かけてみて。

◆誕生日・記念日に行きたい鮨・ 寿司 ディナー【新宿】 寿司 と炉端 すし山 新宿/新宿で北海道ショートトリップ気分に新宿駅から徒歩3分に佇む、「北海 寿司 天ぷら すし山 新宿」。店内は木の温もり感じる空間で、約1000頭もの木彫りの熊が印象的。このお店では、海鮮のうまみを閉じ込めた茶碗蒸しやこだわりの握り、 天ぷら などの逸品がラインナップ。北海道の海鮮と日本の四季の素材を少しずつふんだんに堪能できる。多彩に味わえる旬の味覚と、くつろぎの大人空間に癒されて。こちらから、5450円の記念日プランが登場。西京焼きやいくらおちょこ丼など含む全12皿が楽しめる。乾杯スパークリングワインと デザート プレート付きだから、大切な人と記念日をお祝いするのにもぴったり。遊び心満載の空間は、非日常の北海道体験ができること間違いなし。【記念日プラン・彩コース】西京焼やいくらおちょこ丼など全12皿+乾杯スパークリングワイン+ デザート 店舗名: 寿司 と炉端 すし山 新宿住所:東京都新宿区歌舞伎町1-16-3 セレサ陽栄新宿ビル 6F・7F提供期間:2025/02/17(月)〜利用可能人数:2人〜8人料金:5450円※税・サ込【銀座】 寿司 ダイニング かどはち 銀座店/華やかなお 寿司 をリーズナブルに味わう銀座駅から徒歩1分。カジュアルに片肘張らず、絶品の おつまみ や、牡蠣、お 寿司 を楽しめる新しいスシダイニング。8Fから銀座の街並みを見渡せる最高のロケーションが魅力で、店内には完全個室席や、景色を一望できるテーブル席もある。おすすめは、乾杯スパークリングワイン付きのディナープラン。5500円で、名物「玉手箱」やおまかせ握りが楽しめる。メッセージを添えたアニバーサリープレートで、主役へのサプライズもばっちり。都会の喧騒を忘れてしまうような洗練された雰囲気の店内は落ち着いた気分で過ごせるから、大切な記念日におすすめ。名物「玉手箱」と黒毛和牛などを楽しむお祝い+乾杯スパークリング+アニバーサリープレート店舗名: 寿司 ダイニング かどはち 銀座店住所:東京都中央区銀座3-2-15 銀座グラッセ 8F提供期間:通年利用可能人数:2人〜12人料金:5500円※税・サ込【銀座一丁目】SHARI THE TOKYO SU SHI BAR (シャリ ザ トーキョー スシバー)/新鮮魚介×和モダン銀座一丁目駅から徒歩1分のところにある「SHARI THE TOKYO SU SHI BAR」。ここは季節の新鮮魚介を贅沢に使用した料理や、ワイン・日本酒が自慢のカジュアルダイニング。オープンキッチンから伝わる活気の中で、和とモダンが融合した料理を味わえる。日常の喧騒を忘れて、特別なひと時を過ごしてみて。こちらから、記念日・誕生日におすすめのディナーコースが登場。気になるメニューは、新鮮魚介の サラダ 仕立てや、銀鱈の西京焼きや特選牛ステーキ、SHARI名物の彩ロール 寿司 7貫。6500円でアニバーサリープレートも付いてくる。カジュアルラグジュアリーな空間で、大切な人へささやかなサプライズをするのはいかが。SHARI名物ロール 寿司 7種など6皿+ワン ドリンク +アニバーサリープレート(土日祝限定)店舗名:SHARI THE TOKYO SU SHI BAR (シャリ ザ トーキョー スシバー)住所:東京都中央区銀座2-4-18 アルボーレ銀座ビル 8F提供期間:通年利用可能人数:1人〜14人料金:6500円※税・サ込【大森】 寿司 肴地酒 天晴/職人こだわりの本格江戸前 寿司 板前が握る本格的な江戸前 寿司 が楽しめる「 寿司 肴地酒 天晴」。函館や豊洲から直送される新鮮な魚介、赤酢の特製シャリで織りなす極上の逸品を堪能。利酒師が厳選して仕入れる日本酒は、常時30種以上をご用意。ゆったりくつろげる広々とした空間は、気心知れた友人や家族での食事に最適。おすすめは、8000円の飲み放題付きのディナープラン。先付け2種から始まり、お造り5種盛り、季節の食材を使用した煮物や揚げ物、握り9貫を堪能できるコース。 デザート プレートも付いてくるので、記念日にぴったり。さらに、地酒20種をはじめ、ビールやワインなどバラエティ豊かな ドリンク も好きなだけ楽しめる! ゆったりくつろげる広々とした空間は、気心知れた友人や会社の同僚との食事におすすめ。お造り5種盛り、揚物、握り9貫など+地酒20種含む2.5時間飲み放題+ デザート プレート店舗名: 寿司 肴地酒 天晴住所:東京都大田区大森北1-30-4 小池ビル 2F提供期間:通年利用可能人数:2人〜22人料金:8000円※税・サ込【秋葉原】全席個室 鮨と酒日和 ととうお 秋葉原駅前店/プライベートな完全個室で新鮮な海鮮和食を満喫秋葉原駅から徒歩1分とアクセス抜群な「全席個室 鮨と酒日和 ととうお 秋葉原駅前店」。全席個室の落ち着いた雰囲気の店内で、新鮮な魚介を使った握りや海鮮和食を味わえる。家族・友人との食事会はもちろん、仕事帰りの飲み会や歓送迎会まで、幅広いシーンにおすすめ。プライベート感ある個室でゆったりとしたひとときを。記念日・誕生日にぜひ予約したいのが、季節の宴会ディナープラン。逸品料理やお造り盛り合わせなど、旬の食材を使用した充実の内容をお届け。自慢の 寿司 盛り合わせや甘味も味わえるコースが、5800円で楽しめる。さらに、ビールや日本酒をはじめ、スパークリングワインや焼酎などバラエティ豊かな ドリンク を好きなだけ! 食後にはホールケーキも登場するから、記憶に残る記念日を過ごせそう。 あかつ き】 寿司 盛り合わせ・焼物や揚物の逸品料理など全9皿+2時間プレミアム飲み放題+ホールケーキ店舗名:全席個室 鮨と酒日和 ととうお 秋葉原駅前店住所:東京都千代田区神田佐久間町1−16 ダイニングスクエア秋葉原ビル 5F提供期間:2025/03/12(水)〜利用可能人数:2人〜10人料金:5800円※税・サ込【渋谷】KINKA SU SHI BAR IZAKAYA (キンカ スシ バー イザカヤ)/モダンでスタイリッシュな 寿司 を堪能渋谷・宇田川町にある、チョウチンアンコウのマークが目印の和食店。モダンなルックスの絶品 寿司 をはじめ、刺身やタパスなど、ほかでは味わえない美食がズラリ。カナダ人デザイナーが手がけたぬくもりあふれるおしゃれな空間で、贅沢なひとときを。お祝いには、絶品の 寿司 を楽しむ特別なディナープランを。各種前菜にはじまり、KINKA名物の炙り 寿司 や旬のおまかせ 寿司 、おすすめの一品料理など、全10品をお届け。食後の デザート にはメッセージを添えられるから、お祝いにおすすめ。この充実の内容が6600円。会食・飲み会・ デート ・女子会など、さまざまなシーンでリザーブして。【『極-KIWAMI-』コース】握り 寿司 5貫・炙り 寿司 4貫など+ デザート にメッセージサービス店舗名:KINKA SU SHI BAR IZAKAYA (キンカ スシ バー イザカヤ)住所:東京都渋谷区宇田川町3-10 いちごフィエスタ渋谷2F提供期間:2023/11/01(水)〜利用可能人数:2人料金:6600円※税・サ込◆誕生日・記念日に行きたい鮨・ 寿司 ランチ 【東銀座】銀座 鮨 いな田/銀座の洗練された隠れ家空間で極上鮨に舌鼓東銀座駅よりすぐ、ビルの一角にオープンした「銀座 鮨 あい田」の姉妹店「銀座 鮨 いな田」。洗練された隠れ家空間で、新鮮なネタを使った極上の 寿司 を堪能できる。こちらの記念日 ランチ プランでは、8000円でお祝いのシーンにぴったりな料理を楽しめる。刺身や焼物など逸品料理のほか、中トロ・ウニ・いくらの握り11貫、気に入った1貫リピートの12貫を堪能できる。食後はメッセージ付き デザート プレートが登場! 大切な人と記憶に残る記念日を過ごせそう。記念日 ランチ デザート やお薦め握り12貫逸品料理6品など+選べる乾杯酒+記念日メッセージプレート店舗名:銀座 鮨 いな田住所:東京都中央区銀座5-14-9 石和田ビル6F提供期間:2024/12/26(木)〜利用可能人数:1人〜8人料金:8000円※税・サ込【浅草】季の庭 浅草店/こだわりの 寿司 天ぷら を満喫浅草駅よりほど近い「御宿 野乃浅草別邸1階」内にある「季の庭 浅草店」。職人が丁寧に握る鮮度抜群のお 寿司 や、厳選した食材を使用した 天ぷら など、数々の和食料理を楽しめる。木の温もりを感じる癒しの空間で、一期一会のおもてなしを味わって。おすすめは、8000円で季節の味覚を味わう「季の遊膳」。前菜にはじまり、椀物やお造り、熟成牛たんや煮物のほか、選べるメニューも充実。食後には デザート がついているのも嬉しい。選べる乾杯 ドリンク 1人1杯&主役の デザート にメッセージを入れてお祝いできるので、記念日にぴったり。NEW【季の庭遊膳】季節の味覚を味わう会席+選べる乾杯 ドリンク +アニバーサリープレート店舗名:季の庭 浅草店住所:東京都台東区浅草2-7-26 御宿 野乃浅草別邸 1F提供期間:2025/03/01(土)〜利用可能人数:1人〜12人料金:7000円※税・サ込【東銀座】鮨 銀座おのでら/素材を堪能できる極上の江戸前 寿司 歌舞伎座からも至近、東銀座駅からすぐの「鮨 銀座おのでら」。 豊洲市場 や北海道から直送の厳選素材を使用した握りの数々は、代表的な格付け本で星を獲得したお墨付きの味。洗練された空間で、世界に羽ばたく日本の 寿司 を存分に楽しめる。職人技を隅々まで堪能できる ランチ コースが9680円で登場。毎朝 豊洲市場 や北海道から仕入れる、旬の厳選素材をふんだんに使用したネタの数々はどれも一流の味。 デート や気の置けない友人との記念日 ランチ に、板前との会話を楽しみながら極上の 寿司 を味わって。≪風≫★厳選された握り12貫をおまかせで+選べる乾杯 ドリンク デザート にメッセージ入れ店舗名:鮨 銀座おのでら住所:東京都中央区銀座5-14-14 サンリット銀座ビル3 B1F・2F提供期間:通年利用可能人数:1人〜6人料金:9680円※税・サ込