TikTokは「TikTok禁止法」の影響を受ける形でアメリカでのサービスを一時停止したのち、トランプ大統領による働きかけもあって再び利用可能になっていますが、アプリストアからは消えたままになっています。ここに目をつけた人々により、TikTokをインストール済みのスマートフォンがeBayやFacebookマーケットプレイスなどで販売される事態になっています。

People are listing TikTok-loaded phones for as much as $50,000 on eBay | AP Newshttps://apnews.com/article/tiktok-phones-ebay-facebook-stores-fcc55bfdde7483321f86cd6b8895f189TikTok-loaded phones are selling for thousands online after law prevents new downloads - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/tiktok-ban-phones-devices-preloaded-ebay-trump/TikTokを運営するByteDanceは、2025年1月19日の通称「TikTok禁止法」施行数時間前、アメリカでのTikTokのサービス提供を終了しました。また、AppleとGoogleはそれぞれ、App StoreとGoogle PlayでのTikTokの配信を停止しました。「TikTok禁止法」施行に伴ってTikTok・CapCut・Lemon8・MARVEL SNAPなどがアメリカで配信停止に - GIGAZINEその後、TikTokはサービス提供を再開しましたが、アプリストアでの配信停止措置は続いているため、いったんアプリをアンインストールしてしまった人はTikTokに戻れない状態となっています。こうした状況を受ける形で、eBayやFacebookマーケットプレイスといったオンラインマーケットに「TikTokインストール済みスマートフォン」「TikTokインストール済みタブレット」が出品される事態が発生しています。以下はその一例で、価格はかなりバラバラ。高いものだと数百万円単位のものまであります。「インストール済み」の状態も一定ではなく、アプリをインストールしてアカウントまで設定された状態のものがある一方、アカウントへの紐付けはなく単にアプリがインストールされている状態というものもあるとのこと。TikTokの事例と同様に、ByteDanceのソーシャルアプリ「Lemon8」や動画編集アプリ「CapCut」をインストールしたスマートフォンやタブレットを販売する人も出てきています。この件について、AP通信やCBSはeBayにコメントを求めたものの、回答はなかったとのことです。なお、「TikTok禁止法」は「アプリストアやウェブホスティングサービスがTikTokのサービスを提供すること・配信すること」を禁じる内容となっていますが、個人は対象になっていません。