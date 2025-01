合格祈願特別デザインカイロも！ミッシーリスト「受験生応援 温勝セット」

ミッシーリストは、受験シーズンに向けた体調管理をサポートする「受験生応援 温勝セット」を2025年1月1日より販売中です。

ミッシーリスト「受験生応援 温勝セット」

2025年1月1日(水)〜

■製品概要

製品名:受験生応援 温勝セット

価格 :3,559円(税込)(さあごうかく)

ミッシーリストは、受験シーズンに向けた体調管理をサポートする「受験生応援 温勝セット」を2025年1月1日より販売中。

冷えや乾燥が大敵となるこの季節に、頑張る受験生とそのご家族をサポートするため、冷え対策や集中力維持に役立つアイテムを厳選してセットになっています。

特に寒い冬の受験期を快適に過ごせるよう工夫された特別なセットです。

【温勝セット】には、長時間の勉強中でも快適に体を温める「シルク腹巻」、乾燥から喉や肌を守る「シルク保湿マスク」、試験当日までの健康を祈願した「合格祈願 ホッカイロ」、そして気持ちを高める「受験応援鉛筆」の4点が含まれています。

<セット内容>

1. シルク腹巻

冷え対策の王道アイテム。

多くの温活ユーザーに支持され、腹巻シリーズのレビュー総数は17,000件を突破するロングセラー商品です。

・薄くて暖かい設計:勉強中や試験会場でも重ね着の邪魔にならず、自然に体を温めます。

・蒸れにくい素材:保温性と放湿性を兼ね備え、長時間使用しても快適な着け心地。

・締め付けゼロの伸縮性:柔らかくフィットし、動きやすい仕様。

長時間の座り作業でもストレスフリーです。

2. シルク保湿マスク

乾燥しがちな冬に大活躍の保湿マスク。

楽天ランキングで1位を連続受賞している人気商品です。

・天然シルクの保温力:喉を乾燥から守ることで風邪予防にも効果的。

・吸湿・放湿性に優れた素材:就寝中の使用でも蒸れにくく、快適な付け心地を実現。

・ネックウォーマーとしても活躍:試験会場の防寒や勉強中の冷え対策にも使える多機能デザイン。

冷えと乾燥を優しく守るシルクアイテム

3. 【合格祈願】ホッカイロ

特別なデザインで、心も温まるホッカイロ。

寒い日の心強い味方として、お腹や背中に貼ってお使いください。

・「合格祈願」が入った限定デザイン。

・カイロの温かさで試験会場での緊張をほぐし、リラックス効果も期待できます。

4. 受験応援鉛筆

シンプルな文房具も、受験生にとっては特別な存在。

気持ちを鼓舞するメッセージ入り鉛筆です。

「全力出して後悔なし!」の応援メッセージ入りの鉛筆で、気持ちを高め前向きに取り組む力を与えます。

温もりとエールを届ける合格応援アイテム

