ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。11月17日(日)の放送のテーマは「タイトルの後ろに注目! サブタイトル付きソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



----------------------------------------------------

11月17日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

聴取期限 2024年11月25日(月) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回のハピクロは「タイトルの後ろに注目! サブタイトル付きソング」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:ウルフルズ「バンザイ 〜好きでよかった〜」・2位:My Little Lover「Hello, Again 〜昔からある場所〜」・3位:Mr.Children「シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜」・4位:ZONE「secret base〜君がくれたもの〜」・5位:サザンオールスターズ「LOVE AFFAIR 〜秘密のデート」・6位:ももいろクローバーZ「やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜」・7位:アンジェラ・アキ「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」・8位:H Jungle with t「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」・9位:森口博子「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」・10位:小柳ゆき「あなたのキスを数えましょう 〜You were mine〜」今回の「タイトルの後ろに注目! サブタイトル付きソング」は、10曲中7曲が1990年代にリリースされた曲で占められる結果となりました。サブタイトルがついているヒット曲を調査してみると、80年代にシングル売上年間TOP100にランクインした曲で、サブタイトルがついている曲は11曲。それが90年代になると51曲と、5倍近く増えていることがわかりました。この理由は、90年代前半に長いタイトル曲がヒットするブームが起こり、シンプルなタイトルで大きなテーマ、サブタイトルで伝えたい詳細や方向性を表現する形へと派生していったからです。サブタイトル付きソングは、2000年代以降も毎年ヒット曲が生まれる定番スタイルになりました。文字の多さに二ヤリと笑みを浮かべてしまうことも楽しく、伝えたいことがタイトルからスッと入ってくる曲がそろったTOP10となりました。次回11月24日(日)の放送テーマは「スター級の名曲揃い!『星』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹