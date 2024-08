【「スマイルフェス2024」大阪会場】開催日時: 8月3日10時~20時 8月4日10時~17時 開催場所:梅田サウスホール(大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F)

グッドスマイルカンパニーは、8月3日より開催しているイベント「スマイルフェス2024」大阪会場にて、フィギュアの原型を多数初公開している。

本イベントにて初公開されたフィギュアの原型は、「ウマ娘 プリティーダービー」より「ナリタトップロード」、「ホロライブ」より「POP UP PARADE 赤井はあと」、「ファイアーエムブレム 風花雪月」より「POP UP PARADE ベレト/ベレス」が公開された。

その他にも「ドラゴンズドグマ」より「figma 覚者」、アニメ「2.5次元の誘惑」より「POP UP PARADE リリエル 3rd隊服Ver. L size」、アニメ「とらドラ」より「逢坂大河」などのフィギュア原型が展示されている。

(C) Cygames, Inc.

(C) 2016 COVER Corp.

(C) 2019 Nintendo / INTELLIGENT

(C)CAPCOM

(C)橋本悠/集英社・リリサ製作委員会

(C)竹宮ゆゆこ/アスキー・メディアワークス/「とらドラ!」製作委員会