「ウマ娘」よりナリタトップロードなど多数のフィギュア原型が初公開！【#スマフェス】ホロライブ、FE風花雪月、とらドラなどが展示
【「スマイルフェス2024」大阪会場】
開催日時： 8月3日10時～20時 8月4日10時～17時 開催場所：梅田サウスホール
（大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F）
(C) Cygames, Inc.
開催日時： 8月3日10時～20時 8月4日10時～17時 開催場所：梅田サウスホール
（大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F）
グッドスマイルカンパニーは、8月3日より開催しているイベント「スマイルフェス2024」大阪会場にて、フィギュアの原型を多数初公開している。
本イベントにて初公開されたフィギュアの原型は、「ウマ娘 プリティーダービー」より「ナリタトップロード」、「ホロライブ」より「POP UP PARADE 赤井はあと」、「ファイアーエムブレム 風花雪月」より「POP UP PARADE ベレト/ベレス」が公開された。
その他にも「ドラゴンズドグマ」より「figma 覚者」、アニメ「2.5次元の誘惑」より「POP UP PARADE リリエル 3rd隊服Ver. L size」、アニメ「とらドラ」より「逢坂大河」などのフィギュア原型が展示されている。
🥕 原型初公開 🥕- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 3, 2024
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ウマ娘 プリティーダービー
ナリタトップロード
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🎪#スマフェス フォトギャラリーhttps://t.co/4F4TbaF1K9#ウマ娘 #maxfactory pic.twitter.com/Mg8JDaUFMf
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