七夕スイーツ、どれも美味しそ〜銀座コージーコーナー、シャトレーゼ、不二家の期間限定スイーツまとめ。

洋菓子専門店の「銀座コージーコーナー」「シャトレーゼ」「不二家」から登場した七夕にぴったりのスイーツをまとめました。

鮮やかで見た目も可愛いスイーツ達

<銀座コージーコーナー>

銀座コージーコーナーでは2024年7月5日から7日までの期間中、「七夕 白桃のショート」と「七夕 2種メロンのショート」を全国の生ケーキ取扱店で販売します。織姫と彦星をイメージしたケーキには星型チョコがのっており、可愛い見た目となっています。

・七夕 白桃のショート

白桃ゼリー入りのピーチヨーグルト風味クリームをスポンジでサンドし、上面に白桃コンポートを飾ったショートケーキ。白桃の香りと甘みを存分に堪能できる一品で、価格は583円です。

七夕 2種メロンのショート

カスタード入り練乳クリーム、メロンとリンゴのゼリーをスポンジでサンドし、青肉メロンと赤肉メロンを贅沢に使用したショートケーキ。ジューシーなメロンが贅沢に味わえる一品で、価格は583円です。

なお、北海道・九州地方・福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

<シャトレーゼ>

シャトレーゼでは6月21日から7月7日までの期間中、「七夕スイーツ」3種を発売しています。七夕らしい鮮やかなゼリーや動物のデコレーションケーキは、子供から大人まで楽しめる商品となっています。

・七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション

ホイップクリームとチョコクリームの2種の味が楽しめるケーキに、鮮やかなフルーツと動物モチーフのケーキをのせた豪華なデコレーションです。パンダのケーキは生チョコとチョコカスタードクリームをココアスポンジで挟み、うさぎのケーキはカスタードクリームをスポンジで挟んで、苺風味のクリームで包んでいます。サイズは17cmで、価格は3888円です。

・七夕 かなえぼし

織姫をイメージした七夕限定カップデザートです。ハイビスカスゼリーと練乳を組み合わせ、アクセントにオレンジ、ナタデココシロップ漬け、レッドカラントが入っています。見た目も楽しく夏にピッタリなスイーツで、価格は324円です。

・七夕 おもいぼし

彦星をイメージした七夕限定カップデザートです。青紫色のバタフライピーゼリーに甘みのあるヨーグルトクリームを組み合わせ、アクセントにキウイフルーツとパインアップルシロップ漬けが入っています。鮮やかな色味が涼しげなスイーツで、価格は324円です。

<不二家>

不二家では、7月1日から2種の七夕限定商品を販売しています。「リトルツインスターズ」とコラボした生ミルキーと、鮮やかなゼリーはこの時期しか味わえないスイーツとなっています。

・生ミルキー(キキ&ララの星空クリームソーダ味)

サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」とコラボし、ミルキーの優しい甘さと爽やかなソーダの味わいがマッチした一品です。価格は240円で、可愛いパッケージにも注目です。

・きらめく銀河の星空

パンナコッタに、ぶどうゼリーとラムネゼリーを重ねたスイーツ。天の川をイメージした銀箔シュガー、夏の大三角形に見立てた星型チョコをトッピングし、幻想的で見た目も可愛い一品です。7月7日までの期間限定で、価格は496円です。

どれを食べようか迷ってしまうほど、可愛いスイーツばかりです。この機会にぜひゲットしてみてください。

※価格はすべて税込表記です。

※画像は公式サイトより。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651761