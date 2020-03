「米国で最初のコロナウイルス感染者が出たのはいつ? 何人が感染している? 収容先の病院は? 武漢にウイルスを持ち込んで流行らせたのは米軍かもしれないのだ。はっきり言え! データを公開しろ! 米国は我われに説明する義務がある!」

中国外交部の趙立堅・報道官のツイッターでのこの発言が世界の注目を浴びた。

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3