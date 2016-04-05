マジョリティ（多数派）が、マイノリティ（少数派）の文化を無理解のまま、搾取的に使用すること。人種差別につながる国際的問題。
中国人の消費額は前年同月比3倍超に膨らみ韓国経済への恩恵は大きい
プレジデントオンライン
Rolling Stone JAPAN
韓国経済紙は、女性が韓国の民族衣装「チマチョゴリ」を着ていると指摘
THE ANSWER
日本人を自称する匿名アカウントが「文化の盗用だ」と批判したため
朝日新聞GLOBE＋
最先端技術が集積しているが、スパイ防止法がないなど多くの要因があるそう
JBpress
先週、命名を巡って誰かを傷つけるつもりはまったくなかったと再度説明した
ナリナリドットコム
AbemaTVの番組で、記者は「文化の盗用」との声が上がったことを疑問視した
ABEMA TIMES
英紙などは米国で「キモノ」を用いた名称が様々な商品に使われていると指摘
女子SPA！
ネット民のダメな部分を凝縮したような出来事だと、コラムニストは指摘
NEWSポストセブン
「間違っている」と相次いで指摘され、移住したいほどだった日本愛に変化が
Techinsight
ガジェット通信
一部で「アジア人を真似て笑い者にしている」と受け取られてしまったため
アメリカで批判が殺到しているが、当の日本人はいまいちピンときていない
J-CASTニュース
SNSでは「けしからん！」「文化の盗用だ」とする厳しい批判も噴出