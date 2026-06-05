グループBLACKPINK（ブラックピンク）のメンバー、リサが優雅な日常を公開し、ファンに近況を伝えた。リサは2日、自身のSNSアカウントにハートの絵文字とともに近況を収めた写真を投稿した。公開された写真には、リサが南山（ナムサン）タワーを一望できるソウル都心の道路を自ら運転し、ドライブを楽しむ様子が写っている。特に、イタリアのスーパーカーブランド、フェラーリのロゴが見えるハンドルを握った姿を公開し、注目を集