【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の三宅亮輔（30）とツインズユニット・AMIAYAのAYA（37）が2026年5月30日、結婚を報告。双方のSNSにて発表された。【写真】イケメン俳優＆人気アーティスト、ウエディングフォトがレベチ◆三宅亮輔＆AYA、結婚発表三宅は「AYAさん（＠ayaxxamiaya）と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告。「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができまし