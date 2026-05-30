俳優×漬物屋“二刀流”三宅亮輔＆AMIAYA・AYA、結婚発表 密着ウエディングフォト＆直筆手紙公開
【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の三宅亮輔（30）とツインズユニット・AMIAYAのAYA（37）が2026年5月30日、結婚を報告。双方のSNSにて発表された。
【写真】イケメン俳優＆人気アーティスト、ウエディングフォトがレベチ
三宅は「AYAさん（＠ayaxxamiaya）と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告。「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました」とし「愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねてまいります。いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように」と記した。
AYAは「どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています。彼と過ごす時間の中で、ありのままの自分でいることができ、そんな自分自身のことを以前より少し好きになれている気がします」と伝え「この贈り物のようなご縁に恵まれたこと、そして、これまで私の人生を愛と優しさで支えてくださった皆さまに、こうして嬉しいご報告ができることを、心から幸せに思います」とつづっている。
投稿では、フリルたっぷりのドレスに身を包んだAYAと、クラシックなスーツ姿の三宅が腕を組むウエディングフォトのほか、2人が直筆で記した手紙が公開されている。（modelpress編集部）
三宅は1995年7月3日生まれ、京都府出身。近年の主な出演作は、映画「スケとボトとサーフ」（2025年）、「雪風 YUKIKAZE」（2025年）など。待機作として、映画「真昼の蜘蛛隠れ」の公開が2026年冬頃に予定されている。また、実家は京都の老舗漬物屋で、三宅は京つけもの新町三宅の四代目を務めている。
1988年11月8日生まれ、静岡県出身。モデルやDJのほかファッションブランド「jouetie」のクリエイティブディレクターとしても幅広く活躍している。
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◆三宅亮輔＆AYA、結婚発表
三宅は「AYAさん（＠ayaxxamiaya）と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告。「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました」とし「愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねてまいります。いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように」と記した。
投稿では、フリルたっぷりのドレスに身を包んだAYAと、クラシックなスーツ姿の三宅が腕を組むウエディングフォトのほか、2人が直筆で記した手紙が公開されている。（modelpress編集部）
◆三宅亮輔（みやけ・りょうすけ）プロフィール
三宅は1995年7月3日生まれ、京都府出身。近年の主な出演作は、映画「スケとボトとサーフ」（2025年）、「雪風 YUKIKAZE」（2025年）など。待機作として、映画「真昼の蜘蛛隠れ」の公開が2026年冬頃に予定されている。また、実家は京都の老舗漬物屋で、三宅は京つけもの新町三宅の四代目を務めている。
◆AYAプロフィール
1988年11月8日生まれ、静岡県出身。モデルやDJのほかファッションブランド「jouetie」のクリエイティブディレクターとしても幅広く活躍している。
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