◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―７ヤクルト（２９日・楽天モバイル）ヤクルトが１分けをはさんだ連敗を３で止めた。初回１死一、三塁からオスナの遊ゴロの間に１点を先制。４回には内山の３号２ランで加点。７回には２死一、二塁で古賀がチーム５６イニングぶりとなる中前適時打を放ってリードを広げた。先発の山野は７回途中まで被安打７も１失点。９回の攻撃では２点を奪取。直後の守備で１点を返されたが、逃げ