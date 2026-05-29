◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）西武・桑原将志外野手が、昨季まで所属した古巣相手にあいさつ代わりの一打を放ち、勝ち越しに成功した。同点に追いつかれた直後の３回、先頭の滝沢が遊撃への内野安打で出塁。無死一塁から、桑原が右翼線ギリギリにポトリと落ちる適時三塁打を放ち、勝ち越しに成功した。その後、１死三塁となってから、長谷川の遊ゴロで三塁走者として本塁に突