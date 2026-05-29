◇プロ野球 交流戦 オリックス-中日(29日、京セラドーム)ここまで交流戦3連勝としている中日。先発・柳裕也投手は初回からピンチを招くも、細川成也選手と村松開人選手が好守備でバックアップしました。先頭・宗佑磨選手を空振り三振とし1アウトとするも、連打を浴び1、2塁とされた柳投手。続く中川圭太選手からは5球目の縦スライダーをレフト方向へはじき返されます。それでもレフト・細川成也選手がノーバウンドの好返球。一気に