◇プロ野球 交流戦 オリックス-中日(29日、京セラドーム)

ここまで交流戦3連勝としている中日。先発・柳裕也投手は初回からピンチを招くも、細川成也選手と村松開人選手が好守備でバックアップしました。

先頭・宗佑磨選手を空振り三振とし1アウトとするも、連打を浴び1、2塁とされた柳投手。続く中川圭太選手からは5球目の縦スライダーをレフト方向へはじき返されます。それでもレフト・細川成也選手がノーバウンドの好返球。一気にホームに駆け込んだランナーを、ホーム目前でタッチアウトとし、先制点献上のピンチをしのぎました。

それでも続く紅林弘太郎選手と山中稜真選手に連続で四球を許し、押し出し四球。柳投手が痛恨の先制点を献上します。

続く2アウト満塁のピンチで迎えたのは、杉本裕太郎選手。7球目のカットボールを鋭くはじき返されるも、ここではショート・村松選手が好守備を見せ、ダイビングキャッチからすぐさま一塁に送球します。アウト判定に対しオリックス側からリクエストが行われるも、ジャッジは覆らず、中日が初回を最少失点でしのいでいます。