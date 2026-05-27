塩貝健人が帰国、W杯への思いを語った北中米ワールドカップ（W杯）メンバーに選出されたドイツ1部ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が27日、羽田空港に帰国して取材に応じた。W杯の個人目標として「得点王」を掲げ、「目標を高くするのは自由だと思う」と不敵に言い放った。横浜F・マリノスへの内定を辞退してオランダへ渡り、そしてドイツへ。塩貝健人がその決断を振り返る言葉は明快だった。「その選択が正しかったかはわからな