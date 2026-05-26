【モデルプレス＝2026/05/26】アイドルプロデュースゲーム「あんさんぶるスターズ！！」に登場するカフェを再現した、池袋のカフェ「CAFÉ CINNAMON」の公式X（旧Twitter）が5月25日、更新された。2026年12月29日をもって閉店することを発表した。【写真】「御上先生」こだわりが凄すぎると話題「あんスタ」グッズなど生徒アイテム◆池袋「CAFÉ CINNAMON」閉店発表公式SNSでは「池袋『CAFÉ CINNAMON』はテナント・設