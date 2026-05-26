「あんスタ」再現のカフェ、年内に閉店発表「テナント・設備の老朽化を理由に」
【モデルプレス＝2026/05/26】アイドルプロデュースゲーム「あんさんぶるスターズ！！」に登場するカフェを再現した、池袋のカフェ「CAFÉ CINNAMON」の公式X（旧Twitter）が5月25日、更新された。2026年12月29日をもって閉店することを発表した。
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公式SNSでは「池袋『CAFÉ CINNAMON』はテナント・設備の老朽化を理由にプロジェクトを終了こととなりました」と報告。12月29日に閉店することを伝え、最後には「のこり7か月とはなりますが、最後まで、心安らぐひと時・憩いの場をご提供できるよう努めてまいります。引き続き、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
同カフェは、「あんさんぶるスターズ！！」の作中に登場するカフェを再現し、2021年5月に常設のコンセプトカフェとしてオープン。池袋駅東口から徒歩5〜10分ほどのアクセスしやすい場所に位置しており、ゲーム内のイラストや世界観を忠実に再現した店内デザインで、オープン以来、国内外の多くのファンから聖地として深く愛され続けている。（modelpress編集部）
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◆池袋「CAFÉ CINNAMON」閉店発表
公式SNSでは「池袋『CAFÉ CINNAMON』はテナント・設備の老朽化を理由にプロジェクトを終了こととなりました」と報告。12月29日に閉店することを伝え、最後には「のこり7か月とはなりますが、最後まで、心安らぐひと時・憩いの場をご提供できるよう努めてまいります。引き続き、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
◆池袋「CAFÉ CINNAMON」
同カフェは、「あんさんぶるスターズ！！」の作中に登場するカフェを再現し、2021年5月に常設のコンセプトカフェとしてオープン。池袋駅東口から徒歩5〜10分ほどのアクセスしやすい場所に位置しており、ゲーム内のイラストや世界観を忠実に再現した店内デザインで、オープン以来、国内外の多くのファンから聖地として深く愛され続けている。（modelpress編集部）
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