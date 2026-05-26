俳優の寺島進（62）が、26日までに自身のXを更新。“5ヶ月ぶり”に戻ってきた真っ白な愛車を公開した。【写真】「お似合い」「ノーマルなのもめちゃいい」5ヶ月ぶりに戻ってきた寺島進の“愛車”…約35年前の日産“最高級セダン”の全貌寺島は「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院」とコメントを添え、真っ白な愛車を公開。「逢いたかったぞ」と、修理から戻ってきた愛車への“愛”を伝えた。この投稿に「めっち