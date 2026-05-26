寺島進、5ヶ月ぶり“愛車”と再会「手術を終え、無事に退院」 約35年前の日産“最高級セダン”に反響「お似合い」「ノーマルなのもめちゃいい」
俳優の寺島進（62）が、26日までに自身のXを更新。“5ヶ月ぶり”に戻ってきた真っ白な愛車を公開した。
【写真】「お似合い」「ノーマルなのもめちゃいい」5ヶ月ぶりに戻ってきた寺島進の“愛車”…約35年前の日産“最高級セダン”の全貌
寺島は「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院」とコメントを添え、真っ白な愛車を公開。「逢いたかったぞ」と、修理から戻ってきた愛車への“愛”を伝えた。
この投稿に「めっちゃｶｯｺｲｲ」「イカス」「美人さんになって退院。良かったですね。又、沢山愛してあげて下さい」「お金のかかる愛人ですね」「めちゃくちゃ格好良いプレジですね 当時の僕等からすれば憧れと恐怖が入り混じった最恐の車でした！」「顔立ちのいい色白の美人さん！」「この型のプレジデントカッコいいですね〜！めちゃ、お似合いです」「似合いすぎでしょ！ノーマルなのもめちゃいいです！」などの反響が寄せられている。
同車は日産自動車の最高級車『プレジデント』の3代目モデル。17年ぶりのフルモデルチェンジし、1990年に登場した同モデルは、フラッグシップモデルにふさわしい当時の最高級装備に加え、高い静粛性、270馬力を誇るV8エンジンを備えている。また、93年に登場したモデルには、世界初の後席SRSエアバッグが採用された。
【写真】「お似合い」「ノーマルなのもめちゃいい」5ヶ月ぶりに戻ってきた寺島進の“愛車”…約35年前の日産“最高級セダン”の全貌
寺島は「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院」とコメントを添え、真っ白な愛車を公開。「逢いたかったぞ」と、修理から戻ってきた愛車への“愛”を伝えた。
この投稿に「めっちゃｶｯｺｲｲ」「イカス」「美人さんになって退院。良かったですね。又、沢山愛してあげて下さい」「お金のかかる愛人ですね」「めちゃくちゃ格好良いプレジですね 当時の僕等からすれば憧れと恐怖が入り混じった最恐の車でした！」「顔立ちのいい色白の美人さん！」「この型のプレジデントカッコいいですね〜！めちゃ、お似合いです」「似合いすぎでしょ！ノーマルなのもめちゃいいです！」などの反響が寄せられている。
同車は日産自動車の最高級車『プレジデント』の3代目モデル。17年ぶりのフルモデルチェンジし、1990年に登場した同モデルは、フラッグシップモデルにふさわしい当時の最高級装備に加え、高い静粛性、270馬力を誇るV8エンジンを備えている。また、93年に登場したモデルには、世界初の後席SRSエアバッグが採用された。