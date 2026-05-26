寺島進、5ヶ月ぶり“愛車”と再会「手術を終え、無事に退院」 約35年前の日産“最高級セダン”に反響「お似合い」「ノーマルなのもめちゃいい」

寺島進、5ヶ月ぶり“愛車”と再会「手術を終え、無事に退院」 約35年前の日産“最高級セダン”に反響「お似合い」「ノーマルなのもめちゃいい」