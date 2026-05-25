【モデルプレス＝2026/05/25】1月に放送し好評を博した『スポンジ・シノ』の第2弾『スポンジ・シノ2』（テレビ朝日）が、6月2・9・16・23日深夜2時45分〜3時05分（※一部地域を除く）で放送されることが決定した。【写真】timelesz新メンバー初冠番組 注目の斬新衣装◆篠塚大輝「スポンジ・シノ」がカムバックテレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている、月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー