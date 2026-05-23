韓国を訪問した北朝鮮の女子サッカーチーム一行が入国の際、「旅券」を提出した。北朝鮮は新憲法で韓国とは「二つの国家」と規定。今回の対応はこれを反映したものだ。韓国紙は「その意味は軽くない」と指摘。韓国政府に「さらなる熟議と戦略的な検討が求められる」と呼び掛けた。ハンギョレ新聞によると、北朝鮮の「ネゴヒャン（私の故郷）女子蹴球団」所属の選手やコーチ陣など35人が17日、アジアサッカー連盟（AFC）女子チャン