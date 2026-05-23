阪神の立石がプロ初の1番起用で躍動■阪神 7ー4 巨人（22日・東京ドーム）“遅れて”加わった22歳が、阪神を勢いづけている。ドラフト1位の立石正広内野手は22日、東京ドームでの巨人戦に「1番・左翼」で先発出場。3安打1打点の活躍で3連勝に貢献した。ファンは「レベルが違う」「とんでもねぇ新人きたな」と驚きを隠せない様子だ。藤川球児監督の1番抜擢にいきなり長打で応えた。初回の第1打席、立石は左腕・井上が投じた5球目