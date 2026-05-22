背番号「90」…2軍で28試合に出場して打率.281ヤクルトは22日、モンテル外野手と同日付で支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「024」から「90」となる。2022年育成ドラフト2位で西武に入団したモンテルは、2025年5月に支配下切符を掴んだ。1軍で12試合に出場して打率.091、1盗塁で、同年限りで戦力外に。今季育成でヤクルトに加入していた。ファーム・リーグでは28試合で打率.281、3打点、6盗塁とアピールして、再び支