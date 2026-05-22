元燕・志田宗大氏が東京農大一中軟式野球部でスイング速度計測ヒットの確率を上げるバット軌道を作るには、“構え”にヒントがある。プロ球団にデータ分析システムなどを提供するライブリッツ株式会社の志田宗大さん（元ヤクルト）が、4月下旬に東京・世田谷区の私立東京農大一中軟式野球部で、同社がアマチュアチームに提供する「FastBallデータ計測サービス」にてバッティング計測を行った。スイングスピード測定が主な目的だ