地元放送局の番組内で球団OBらが投打の活躍を絶賛した【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。打っては今季8号の先頭打者本塁打、投げては5回無失点の好投で今季4勝目を挙げている。投打にわたる異次元の躍動でチームをカード勝ち越しに導いたエースに対し、地元放送局で解説を務め