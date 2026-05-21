5回1死満塁のピンチ…ベッツから声掛けのシーンも【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げた。試合終了から約1時間、自身のインスタグラムを何度も更新。ムーキー・ベッツ内野手との絆を感じさせる投稿があった。約1か月ぶりとなる投打