【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）より、場面写真が解禁された。【写真】山崎賢人、激しい戦い映した迫力満載カット◆「キングダム 魂の決戦」最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs