おやつの王道プリン！レンジで作れば失敗しない 人気おやつにランクインするプリン。おうちで作りたいけど、ちょっと面倒…という方は、レンジで簡単プリンを作りませんか？ 蒸し器を使わないので気軽に作れますよ。好みのプリンを探してみてくださいね。 レンジプリン味バリエ豆乳プリンヨーグルトプリンはちみつプリン お菓子を作るとなると面倒な工程が多いですが、レンジでできるとなるとぐっとハードルが下がりますよね！