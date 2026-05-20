俳優の本田翼（33）が19日、Instagramのストーリーズを更新。顔にパックをつけたプライベートな姿を動画で公開し、注目を集めている。【映像】本田翼の自宅や“顔パック中”のプライベートな姿これまでにも「足したり引いたり。インテリアは無限に楽しいですよね #myroom」とコメントし、広々としたリビングやゲーミングチェア、モニターが置かれた一室など、自宅の様子をInstagramで公開してきた本田。また、東京ディズニー