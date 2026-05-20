押収された金貨など＝20日午後、大阪市港区金貨や金地金（計約4キロ、時価約8681万円相当）を香港から密輸し、消費税など約868万円分の支払いを免れたとして、大阪府警は20日、関税法違反（無許可輸入）などの疑いで会社役員の男ら3人を逮捕した。関西空港の税関検査場のトイレで受け渡し、手荷物検査を免れていた。逮捕されたのは、大阪市淀川区の会社役員三品道雄容疑者（50）、愛知県犬山市の自称フリーター加藤剛志容疑者