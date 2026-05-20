5月20日、女優の吉岡里帆が、岡田准一主演の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に黒柳徹子役で出演することがわかった。公式サイトにはティザーカットも公開されたが、そのビジュアルが注目を集めている。「名曲『上を向いて歩こう』を世に送り出した天才作曲家・中村八大さんを岡田さんが演じるこの映画では、昭和の芸能界も大きく取り上げられます。中村さんに加えて作詞家の永六輔さん（演・松坂桃李）、歌手の坂本九さん（演