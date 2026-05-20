8回先頭で左腕モレホンから二塁打…4戦連続マルチ安打【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手が見せた驚異の走塁に、驚きの声が上がっている。19日（日本時間20日）に敵地で行われたパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、8回の第4打席で右翼へ二塁打を放った。単打性の当たりを長打にしてしまう激走に対し、地元メディアは「二塁打へと変えてみせた」と絶賛している。