“レッドブルファミリー”としての本格始動に、ファンの期待が高まっている。J２のRB大宮アルディージャは５月20日、「RB大宮アルディージャ インターナショナルプレシーズン2026」の実施を発表。今夏、ドイツ１部・RBライプツィヒの施設を利用し、プレシーズンキャンプを行なうことを明かした。クラブは同日、ライプツィヒの施設風景や、同クラブに所属するドイツ代表DFリドレ・バクのメッセージなどを収めたイメージ動画を公