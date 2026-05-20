交通事故で長男を亡くした／渡邉明弘さん 高松市の高校で20日、命の大切さについて考える特別授業が行われました。講師は、交通事故で長男を亡くした松山市在住の渡邉明弘さんです。 （交通事故で長男を亡くした／渡邉明弘さん）「万が一事故に遭ったとしても、ヘルメットが喜んで犠牲になってくれてみなさんの頭を守ってくれます」 2014年、当時高校生だった渡邉さんの長男、大地さんは自転車で下校中、松山市内でトラッ