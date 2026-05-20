宿泊税導入の検討委員会高松市番町 香川県は20日、宿泊税の導入について有識者らが検討する検討委員会の初会合を開きました。 （香川県／池田豊人 知事・5月11日）「新たに検討委員会を設置して、本格的な宿泊税導入に向けた検討を行っていきたい」 検討委員会には観光事業者や交通事業者などから10人が出席しました。香川県から観光の現状と課題が報告されました。 香川県の2025年の県外観光客は、瀬戸大橋が