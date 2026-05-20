架空の投資話で石川県金沢市の60代の男性が、およそ1億5500万円をだまし取られる詐欺事件があり、警察が注意を呼びかけています。「2週間で200％の利益」と誘う警察によりますと、2025年9月、金沢市の60代の男性が投資サイトを通じて知り合った株式投資アドバイザーを名乗る女性から、SNSのメッセージで「このプランでは、2週間でおよそ200パーセントの利益が出た。1000万円を投資すればゴールド会員になり、サービス手数料が減額