カシオ計算機は5月19日、「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド「earU」（イアユー）を始動。第1弾製品として、オープンイヤー型のヒアリングアシストイヤホン「ER-100」を発表した。5月28日に発売する。直販価格は49,940円。新ブランド「earU」のヒアリングアシストイヤホン「ER-100」。写真のカラーはネイビーブラック「ER-100」は耳穴をふさがないカフ型形状のオープン型イヤホン。難聴リスクのあるユーザーなどに向け聞こえを