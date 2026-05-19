冨安はコンディションを万全に仕上げたいところだ(C)Getty Images5月15日に発表された北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバーの1人に、長く故障に悩まされてきた冨安健洋（アヤックス）が名を連ねた。冨安は2大会連続でのメンバー入りとなったが、3月の日本代表英国遠征でも直前に辞退しており、現在もコンディションを不安視する声が囁かれている。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない流れるような崩しか