TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が19日、MCを務める同局系「THE TIME,」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。20、21日放送回を欠席すると発表した。前段で、橋本聖子氏（61）が27年に日本で開催される「ワールドマスターズゲームズ2027関西」（5月14日開幕）に自転車のBMXレーシングで出場するとする記事を取り扱った。安住アナは「記事によりますと、橋本さんは『チャレンジ精神がふつふつと湧いてきた。アドレナリンが抑えること