17日に登録抹消されていた19日のプロ野球公示で、ソフトバンクは近藤健介外野手を出場選手登録した。17日に登録抹消されたが、慶弔休暇特例により10日間を待たず、わずか2日で1軍に復帰。代わりに高橋隆慶内野手が抹消された。19日から2位オリックスとの2連戦に臨むチームに、頼れるスラッガーが帰ってきた。近藤は、17日に特例により1軍登録を外れたが、結果的に欠場したのは17日の楽天戦のみ。ここまで39試合に出場して打率.