奈良競輪のF2は20日に開幕する。19日は前検を実施した。松井優佳（27＝大阪）は4月下旬に松戸で開催されたオールガールズクラシックでG1初出走した。予選3着で進んだ2日目の準決勝は5着だった。「トップとスピードの差を感じた」。打ちのめされているわけではなく、前向きに取り組む。「練習は今まで男子の後ろについていく形ばかりだったけど。自力で自分の練習を増やしている」。そしてトップレベルを知ったことでレースにい