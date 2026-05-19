NPB公示19日のプロ野球公示で、阪神は立石正広内野手を出場選手登録した。2025年ドラフト1位の立石は、プロ初の1軍昇格。2軍で打率.286、2本塁打、8打点の成績を残していた。立石は即戦力野手として期待されるも開幕は2軍で迎えた。2軍では11試合に出場し28打数8安打で打率.286。17日の広島との2軍戦で本塁打を放つなど、状態を上げてきたタイミングで初の1軍昇格となった。立石は創価大2年春に打率.500、5本塁打、14打点で3