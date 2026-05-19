初回に先制ソロ…かつて大谷と新人王を争った逸材【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）パドレスは18日（日本時間19日）、本拠地でのドジャースとの首位攻防カード初戦を制し、首位に浮上した。初回に決勝点となる4号ソロを放ったのは、かつて大谷翔平投手と新人王を争ったミゲル・アンドゥハー外野手だった。苦しいシーズンがありながらも、昨季後半から好調を維持。「とてもいい状態だと思う」と手ご