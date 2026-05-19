NPB3球団でプレーした土谷鉄平氏と大阪桐蔭OBの生島峰至氏が“共演”野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が18日、オンラインイベント「右投げ左打ち選手のための打撃講座」を開催。大阪桐蔭高で甲子園に2度出場し、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至氏が講師を務め、打撃改善のヒントや右投げ左打ちのメリット、デメリットなどを語り尽くした。