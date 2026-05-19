◆コンラッド大阪で、世界各国の人気スイーツ16種類が一堂に会する特別なビュッフェ。アレンジ自在のDIYコーナーにも注目コンラッド大阪の「アトモス・イタリアンダイニング」にて、世界14カ国の16種類の人気スイーツが一挙に楽しめる「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催。ヨーロッパの王道スイーツから、アメリカ各地のトレンドスイーツ、さらにアジアや中東、南米、オセアニアまで、パティシエ