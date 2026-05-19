ブルワーズ戦に先発した【MLB】カブス ー ブルワーズ（日本時間19日・シカゴ）カブスの今永昇太投手が18日（日本時間19日）、本拠地でのブルワーズ戦に先発したが今季最短となる5回途中、9安打8失点で降板した。失点は今季自己ワーストタイで、シーズン5勝目を逃した。今永は初回は3者凡退のスタートも、2回に指名打者のイエリッチに先制弾を浴びた。4回には5本の長短打を許し、4点を失った。5回には1死から四球と二塁打で走