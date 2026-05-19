とちぎテレビ 子どもたちに交通安全を学んでもらおうと宇都宮市を拠点に活動する自転車のプロチームが紙芝居を作成し、栃木県保育協議会に贈呈しました。 交通安全の紙芝居を作ったのは、プロロードレースチームのアステモ宇都宮ブリッツェンです。 チーム運営会社のサイクルスポーツマネージメントの柿沼章社長と増田成幸選手が贈呈式に出席し、県保育協議会の風間嘉信会長