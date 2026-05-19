セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、世界100カ国以上で販売されている農心ジャパンの「辛ラーメン」シリーズの新商品「辛ラーメン ロゼ カップ」を5月19日から順次、先行発売します。【写真】えっ！電子レンジ＆プラス食材でアレンジすると…ヤバイ！おいしそう！「辛ラーメン ロゼ カップ」をもっと！「辛ラーメン ロゼ カップ」は、韓国で大人気の「ロゼソース」を辛ラーメンと融合させ、トマトとクリー